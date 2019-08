Gasthaus zur Tenne: 24.08.19. Funk & Soul: The Automatic Heroes Funkband zu Gast

The Automatic Heroes Funkband

eine Band, die sich dem Funk verschrieben hat,setzt in diese Richtung neue Maßstäbe.Die vier ambitionierten Musiker aus Hannover spielen in ihren Konzertenausschließlich, in einer interessanten Mischung ausanspruchsvollem Gesang, funkig groovigen Riffs und einer großender Automatic HeroesFunkband kann auf eine langjährige musikalische Erfahrung, obBühne oder in der allgemeinen Musikszene, zurückblicken. George,als Frontmann, zieht mit seinem eigenwillig geprägten Sound seinerStimme und der besonderen Spielart auf der Gitarre das Publikum inseinen Bann.Für den ordentlichen Groove zeigtseinePräsenz. Der Mann überrascht mit seiner Vielseitigkeit. Er beherrschtden Bass in all seinen Facetten und Spielweisen. Sein Ideenfluß isteine große Bereicherung für die Band.Unser sehr erfahrener Jongleur und Magier in Einem ist unserEr hat nahezu auf allen Bühnen inHannover und Umgebung gespielt. Von Cover bis eigeneProduktionen fühlt er sich in allen Stilrichtungen zuhause.Last but not least,. Erverfügt durch seine Spielweise über eine große stilistische Bandbreitemit hohem Wiedererkennungswert. Seine Spielfreude ist ihmanzumerken, auf der Bühne lässt er bei vollem Einsatz buchstäblichdie Sau raus.