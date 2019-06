Gasthaus zur Tenne: 22.06.19. Classic Rock: ROCKUNION zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

| Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 22.06.2019 spielt die Band RockUnion

in der Tenne.

Wann ? Konzertbeginn 21 Uhr. Einlass 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

ROCKUNION aus Hannover präsentiert ein Vielzahl von Klassikern aus der Rockgeschichte.

Durch eigene Arrangements verleiht ROCKUNION den Stücken auch vielfach eine eigene Note.

Mehr als 250 Konzerte wurden bisher in Hannover und Umgebung gegeben.

( Stadtfeste in Soltau und Braunschweig, Maschseefest Hannover, Bluesgarage Isernhagen und diverse Privatveranstaltungen)

Zum Programm gehören Klassiker von Deep Puple, Clapton, Hendrix, AC/DC, Stones und viele andere.

ROCKUNION sind

Bernd Wullkotte: Voc. & Git.

Richard Kaizier: Bass

Rudi Hermany : Drums