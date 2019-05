Gasthaus zur Tenne: 18.05.19. Die HOMESTREET- BAND zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 18.05.2019 spielt die Band: HOMESTREET-BAND

in der Tenne.

Wann ? Konzertbeginn 21 Uhr. Einlass 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Rock & Soulklassiker und Rock-Hymnen Nachdem sich die HOMESTREET-BAND bereits durch diverse Auftritte eine ansehnliche Fan-Gemeinde erspielt hat, geben die 5 Musiker, die insgesamt über mehr als 250 Jahre Bühnenerfahrung verfügen, nun auch in der “TENNE” in Degersen am 18. Mai ab 21.00Uhr ihre musikalische Visitenkarte ab.



Die Bandmitglieder sind:

Wolfgang Franzke (Keyboard/Gesang)

Burkhardt Hennicke (Gitarre/Gesang)

Carsten Loll (Schlagzeug)

Klaus Schwarzer (Bass/Gesang)

Russell Thomson (Gitarre/Gesang)



Die HOMESTREET-BAND liefert Interpretationen weltbekannter Songs von Elvis Presley, Chuck Berry, den Beatles, Rolling Stones, Eagles, von Eric Clapton, Joe Cocker, Prince, Simon & Garfunkel, Klaus Lage, Marius Müller-Westernhagen, Peter Maffay u.a. und 'verführt' ihr Publikum zum Mitsingen.



Die Band, deren Mitglieder alle aus dem Calenberger Land kommen und auch in diversen anderen Musik-Projekten aktiv sind, verfügt damit über eine außergewöhnliche Programmbreite und über eine hohe instrumentale und vokale Kompetenz.



Die HOMESTREET-BAND freut sich auf ihren Auftritt in der „TENNE“.