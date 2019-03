Deister Tour durch Werkstätten

schreibt einer unserer Besucher, nachdem wir ihm das aktuelle Programm zugeschickt haben.Das 1. Aprilwochenende steht auch in der Region Hannover-Hildesheim ganz im Zeichen des Kunsthandwerks.Zeitgleich mit Werkstätten in 21 Europäischen Ländern öffnen Kunsthandwerker die Tore ihrer Werkstätten, Interessierte können Ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen, in Schnupperworkshops handwerkliche Techniken kennenlernen und all ihre Fragen loswerden.Wer einemachen möchte, kann z.B. inmit mit einer Ausstellung in der Alten Kapelle starten. Hier stellen 5 Werkstätten unter dem Titel „Rosinenpicker“ Keramik, Malerei, Schmuck, Kleidung und Accessoires aus.Inerwartet Friederike Zitzewitz ihre Besucher in ihrer Galerie und Werkstatt. Hier dürfen die BesucherInnen beim Ausprobieren keramischer Massen selbst kreativ werden.Das Spritzenhaus innimmt mit seiner aktuellen Ausstellung „Frühlingsfrische“ teil.Und wer dann noch einen Abstecher nachmacht, kann bei Textildesignerin Ute Ketelhake zusehen, wie ihre vielfach ausgezeichneten Teppiche am Hochwebstuhl entstehen.Mit Sicherheit eine abwechslungsreiche Tour, die nicht nur neue Einsichten in traditionelle Kunsthandwerke sondern auch interessante Begegnungen mit den Menschen dieser Gewerke in unserer Region ermöglicht.Wer eine Tour in entferntere Gegenden plant, fordert sich die Broschüre unteran oder stellt sich auf der Homepage http://hannover.kunsthandwerkstage.de eine eigene Tour zusammen.