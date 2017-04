6.5.2017: Gasthaus zur Tenne : Konzert, Last Ticket : Rock , Blues u. Bluesrock.

ausverkauftem Haus, versprüht die hannoversche Band Last Ticket Spaß und Spiellaune. Von alten Klassikern wie z.B. Deep Purple bis zu modernen Metallica oder Dream Theater Nummern ist alles dabei, was gute handfeste Rockmusik ausmacht. Nicht zu vergessen eine Prise Blues á la Jimi Hendrix oder BB King. Hinzu kommen selbst komponierte Lieder, so dass einem abwechslungsreichen musikalischen Abend nichts im Wege steht.Last Ticket, gegründet in November 2013, sind in der jetzigen Besetzung seit Mai 2015 unterwegs. Geführt von dem englischen Sänger John und Leadgitarrist Jörg harmonieren sie mit der Rhythmussektion Marcus (Gitarre und Keyboards), Ludger (Schlagzeug) und Detlev (Bassgitarre), so dass jedes Lied die eigene Last Ticket Note bekommt.