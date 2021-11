Unterwegs mit der Gruppe 49 on top: Jahresabschlusswanderung 2021

Interessiert? Dann bitte völlig unverbindlich über den Link unten Kontakt zur Gruppe aufnehmen!!

Der Tag vor dem Nikolaustag ist auch ein guter Termin für unsere letzte Wanderung in diesem Jahr, zu der wir gegen 11:50 Uhr aufbrechen wollen. Vom Treffpunkt aus führt uns der Weg zum Rehrenborn und weiter zum Georgsplatz am Deisterrand. Im Gegensatz zur Tour im November 2018 biegen wir an den Rottekuhlen jedoch in südöstlicher Richtung ab. Auf ca. 170m Höhe führt uns dann ein schöner Waldweg nach Wennigsen und zurück zum Startpunkt. Unterwegs erleben wir weite Blicke über das Land und die gute Luft im Wald. Genießen wir die Auszeit vom Alltag! Für die Trinkpause unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: ca. 12 km mit in Summe ca. 120 m Höhenunterschied. Naturbelassene Feld- und Waldwege wechseln sich mit geschotterten Abschnitten und einigen unvermeidlichen asphaltierten Strecken ab. Stöcke sind nicht erforderlich.Sie gehören zu der aktiven Generation über vierzig und sind gerne in der freien Natur unterwegs? Dann gerne gemeinsam mit uns, den Mitgliedern der 49 on top Gruppe Hannover. Begleiten Sie uns doch einfach einmal unverbindlich.Unser Kontakt-Link für weitere Informationen: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z