Der Winter ist noch nicht ganz vor der Tür. Das Sommerhäuschen muss man doch noch winterfest machen. So fahren wir morgen nach Pieksämäki. Das Wetter zur Zeit ist nicht sehr warm mehr - am Wochenende gegen + 8 - 10 Grad Celsius wir haben aber warme Kleidung an. Im September 2020 gerade in derselben Zeit waren wir da und hier einige Erinnerungsfotos ohne Worte!