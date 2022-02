Kontinentalweg Afrika Wanderweg über den Deister

Wennigsen : Deister |

Kontinentalweg Afrika

, auf dem Deisterkamm bei Wöltje Buche und am Deisterrand Wennigsen (Waldkater) stehen drei Holzskulpturen.Diese Holzskulpturen flankieren eine Idee aus 2014 einen "Kulturwanderweg" über den Deister von Springe, über den Deisterkamm nach Wennigsen zu schaffen.Der Deister als Gebirge sollte nicht trennend wirken, sodern den Süddeister (Springe) mit dem Norddeister (Wennigsen) verbinden. Oder führt der Weg nach Afrika über den Deister??Die Idee stammte vom Springer Künstler Andreas Rimkus. Zu Gast waren damals bei ihm in Springe zwei Bildhauer und Künstler aus Afrika ( Burkina Faso ). Diese haben die drei Holsfiguren geschaffen.Als damals die Holzfiguren aufgestellt wurden, (insbesondere die "Kulturträger" in Wennigsen) gab es auch Widersprüche der Ortsräte.Zwischenzeitlich ist dieser kulturelle Wanderweg von Springe über den Deisterkamm nach Wennigsen angekommen und die Holzfiguren akzeptiert.In Springe am Deisterrand: = HahnenmaskeAuf dem Deisterkamm: = Feuervogelam Deisterrand (Waldkater) = Kulturträger oder doppeltes GesichtDer Wanderweg über den Deister von Wennigsen nach Springe über Wöltje Buche ist zur jeder Jahreszeit interessant .Winfried Gehrke