Herbstliche Deisterwanderung zur Waldapotheke (12.10.2017)

Die landschaftlich reizvolle Lage der Waldgaststätte Waldapotheke am nördlichen Deisterrand war das Ziel der Gruppe. Überwiegend auf naturbelassenen Wegen führte die Strecke bei herrlichem Sonnenschein durch den vorherbstlichen Wald. Unterwegs genoss die Gruppe zudem herrliche Fernblicke auf die Landeshauptstadt - und es ergaben sich diverse Denksportaufgaben im Hinblick auf die Bezeichnung der Gebäude in der Ferne. Sogar die Kuppel des neuen Rathauses war nicht zu übersehen.Nach der gemütlichen Einkehr zu Kaffee und Kuchen in der Waldapotheke wurde der Fußmarsch in fröhlicher Runde fortgesetzt bis zum nächsten S-Bahnhof.