Der Gockel an der Kirchenmauer in Wennigsen übersetzt polnisch

Po południowej stronie Wennigser Klosterkirche znajdziesz w piaskowcowymbloku przebarwienie, które wygląda jak „Gockelhahn”. Wielu obserwatorówpiaskowca zadaje sobie pytanie od stuleci: jak kogut dostaje się dopiaskowca?Oczywiście istnieje bardzo proste wytłumaczenie. Jest to normalne, aleuderzające przebarwienie w sześcianie z piaskowca Deister, tak jak kiedyśznaleziono w Deister i prawdopodobnie zostało wykorzystane przed 1500 latdo rozbudowy kościoła klasztornego.Ale wyjaśnienie te nie jest takie proste. Gockelhahn to „Teufelswerk” !!W tym celu istnieje następująca legenda co do „Gockelhahna” przy ścianiekościoła w Wennigsen:Klasztor Wennigsen został założony w XII wieku. Pierwszy dokument pochodziz 1224 roku.Wcześniej istniał już jednak niewielki kościół z wieżą obronną, zbudowany wstylu romańskim.Klasztor Wennigsen stał się bogaty dzięki darowiznom, spadkom i przejęciomw XIII i XIV wieku. Kwitnący handel odpustowy z kultem „Czarnej Madonny”również sprawił, że jest dobrze znany daleko poza granicami Walii.Tam, gdzie są kościoły, klasztory i ludzie bogobojni, diabeł nie jest daleko.Udało mu się, poprzez jego diabelskie ujarzmienie, że zakonnice, damyklasztorne, a wreszcie cały klasztor coraz bardziej rzartobliwie się ubawią.Wszystko to wydarzyło się w połowie XV wieku.Chociaż mniszki były kilkakrotnie upominane, nawet Welfenherzog Wilhelm Ii jego reformator Busch musieli przybyć do Wennigsen, aby przypomniećmniszkom zasady Zakonu Św. Augustyna.Diabeł musiał stać i patrzeć, jak jego dusze znów są mu odbierane. Przysiągłzemstę.Szatan chciał wszelkimi środkami, aby kościół i klasztor Wennigsen nie stałysię schronieniem dla ludzi lękających się Boga.Kiedy więc, prawdopodobnie napisano w 1520 r., Władze kościelnepostanowiły poszerzyć kościół na południe, aby zaoferować jeszcze więcejmiejsca chrześcijanom, wystarczyło to diabłu.Przebrany za kamieniarza sabotował konstrukcję. W nocy burzył całe ściany.Kamieniarze szybko przypuszczali, że to nie w porządku.Ale kim był ten diabeł, który popełnił swoje psoty wcześnie rano, nawet przedpierwszym promieniem słońca? Czekali, ale dokładnie w te dni nic się niewydarzyło.Ale pewnego dnia, kiedy słońce wschodziło na wschodzie, czerwony kogutświniowatej zapiał tak głośno i głośno, że kamieniarze, którzy spali w swoichbudynkach mieszkalnych, obudzili się i pospieszyli na plac budowy.Kamieniarze spojrzeli w twarz kolegi, który patrzył na światło, wyraźnie nadiabła. Zdradziły go rogi i mały ogon, a on także pachniał siarką. Terazsabotażysta został przyłapany na gorącym uczynku.Zanim Szatan zdążył uciec, złapał czerwonego koguta i rzucił słowami: „Tycholerny kogut mnie zdradziłeś” na kamiennej kostce, którą sam ustawiłdzień wcześniej.Rzut była tak ogromna, że wrażenie koguta jest nadal bardzo wyraźne.Rozbudowę południową kościoła Wennigsen można ukończyć bez dalszychincydentów.Kto myśli, że czerwony kogut nie żyje, pomylił się. Dziś pieje on na specjalnychwydarzeniach i ostrzegać mieszkańców klasztoru i Wennigsen, jeśli katastrofagrozi.Doniesiono, że kogut w marcu 1626 r. „Podczas wojny trzydziestoletniej,kiedy wojska Tilly były tuż przed Wennigsenem”, tak głośno zapiał, że mnisi iduża część rolników w Wennigser mogli uciec w czasie podziemnymprzejściem do Hanoweru. Była Domina von Heimburg była opisana w raporcieo tym zdarzeniu .Nie można już znaleźć wejścia do tunelu w klasztorze. Doniesiono jednak, żeodważni górnicy byli w poprzednich pracach przebudowy w klasztorze(prawdopodobnie 1905–1908) kilkaset metrów w tunelu w kierunku Lemmie.Potwierdziłoby to drogę ucieczki do Hanoweru.Odcisk czerwonego koguta na ścianie kościoła w Wennigsen przetrwałwszystkie wydarzenia wojenne. Nadal jest widoczny z daleka i możesz nawetuważać go za „patrona” Wennigsena.We wczesnym średniowieczu pielgrzymi odwiedzali Czarną Madonnę, dziś wWennigsen odwiedza się „Gockel” na ścianie kościoła.(übersetzt durch: Jerzy Hirsz)