Der SPD-Arbeitskreis Sorsum führt im Jahr 2022 nach der coronabedingten Pause in den Jahren 2020 / 2021 wieder seine seit 1998 traditionelle Aufräumaktion durch.



Die Aktion startet am Sonnabend, dem 9. April 2022 um 14:00 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Sorsum, Weetzener Str. 35.



Helfer*innen sind herzlich willkommen und werden gebeten, Geräte usw. zum Aufräumen mitzubringen.



Die aktuellen Corona-Regeln sind natürlich zu beachten.