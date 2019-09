Die DFG-VK Nordschwaben trifft sich ausnahmsweise am Do.,19.9. in Wemding

Wemding : Zur Ente |

Liebe Friedensfreunde,

das nächste Monatstreffen findet ausnahmsweise am Donnerstag 19.9. um 19:30 in Wemding, Wallfahrtsstraße 6 in der Gaststätte "zur Ente", Nebenzimmer, statt.

Die "Ente" ist keine 100 m vom Marktplatz.

Themen sind der Rückblick auf die bisherigen Aktionen, das weitere Veranstaltungsprogramm, ggf. Aktionen zum geplanten neuen Golfkrieg, Mitgliederwerbung und die Vorbereitung auf den DFG-VK Bundeskongress, 8.-10. November, zu dem voraussichtlich Bernhard und ich hinfahren werden.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme.