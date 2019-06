Kermes in Wemding

Wemding : Moschee |

Die Türen stehen nicht nur türkischen, türkischstämmigen oder muslimischen Menschen, sondern allen Mitmenschen offen.



8. und 9. Juni

10 Uhr bis 20 Uhr

Kapuzinergraben 15

86650 Wemding

DITIB Türkisch-Islamischer Kulturverein e.V.



Die Bilder sind von früheren Veranstaltungen und sind beschriftet!



Unser Haus ist ein Gemeindezentrum, in dem Muslime ihre Religion praktizieren können. Darüber hinaus haben wir eine Vielzahl an Bildungs- und Kulturangeboten. Wir engagieren uns in den Bereichen Kinder-, Jugend-, Senioren- und Integrationsarbeit.

Ein Tag der offenen Tür und Kulturtage werden wird vom Verein angeboten.

Der türkisch islamische Kulturverein legt grundsätzlich Wert auf Freundschaftlichkeit, Achtung, Nachsicht, Toleranz und Solidarität der Menschen untereinander und gegenüber anderen Glaubensangehörigen.



Zweck und Ziele:



Förderung und Verrichtung der religiösen Dienste

Förderung des intergriösen Dialogs

Förderung der Kultur

Förderung des Zusammenlebens von Menschen unterscheidliche Religion und Kulturen, Völkerverständinis und Toleranz

Hilfsaktion für Opfer von Naturkatastrophen

seelsorgerische Hilfestellung in Todesfällen