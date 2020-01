Verabschiedung von Pfarrerin Dörte Paul

Schon bei der Anfahrt war zu erahnen, dass die Kirche von Harkerode wohl bis auf den letzten Platz gefüllt sein würde, denn überall kurvten Autos auf der Suche nach Parkplätzen herum.

Die neue Wirkungsstätte Görlitz

Eröffnet wurde diese spezielle Feier durch das Bläserensemble unter der Leitung von Johanna Korf, welche als Kantorin auch an der Orgel musikalische Akzente setzte.Pfarrerin Dörte Paul begrüßte alle zu ihrem letzten Gottesdienst in unserer Region und machte allen Anwesenden Mut für die Zukunft durch den Glauben und das Vertrauen an das Gute, welches in uns allen steckt.Eine Überraschung war dann noch im Ablauf dieses Gottesdienstes. Mathias Ecke hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. So ergab sich symbolisch zwar ein Abschied, in der Kirchgemeinde selbst ein Neuanfang.Nun war die Reihe an Superintendent Andreas Berger. Er bedankte sich bei Frau Paul für ihren Einsatz in den verschiedenen Gemeindeteilen, ihre offene unkomplizierte Art, welche ihr sicherlich als Türöffner zugute kam. Gemeinsam mit den Kirchenräten, wurde Frau Paul offiziell ihres hiesigen Amtes als Pfarrerin entbunden. Anschließend begab man sich noch ins Gemeindehaus, wo bei Kaffee und Kuchen der persönlichere Teil des Verabschiedens stattfand.Für Familie Paul geht es nun an die Ostgrenze Deutschlands, nach Görlitz an der Neiße, Grenzort zu Polen. Hier wird das Ehepaar Paul gemeinsam als Pfarrer in der Kirche St. Peter und Paul tätig sein. Eine mächtige Kirche, welche das Erscheinungsbild von Görlitz von weit her bestimmt und deren Türme eben noch einer großen Renovation unterzogen wurden und beinahe weiß vor sich hinstrahlen. Wir wünschen natürlich ein gutes Einleben, Erfüllung in der neuen Aufgabe und danken auch an dieser Stelle für den Einsatz in unserem Ort.Ich habe eine Seite gefunden, auf welcher Görlitz und die Kirchen sehr schön erklärt werden. Etwas ganz Besonderes in der Kirche St. Peter und Paul ist die Sonnenorgel, ebenfalls mit Hörbeispiel auf der Seite beschrieben. Viel Spaß beim durchstöbern.