Kirchenmusik Mansfeld-Südharz: Neue Wege

Die aktuellen Einschränkungen im öffentlichen Leben betreffen auch die Kirchen. Wie überall gilt auch dort Versammlungsverbot, sind die Häuser geschlossen, und bei Beisetzungen oder Hochzeiten nur für einen kleinen Personenkreis zugänglich. Messfeiern und kulturelle Veranstaltungen in den Kirchen sind abgesagt.

Kirchenkantorin mit toller Idee

Kantorin Johanna Korf hat ja schon mehrfach mit speziellen Ideen im Rahmen des Musikangebotes in den Kirchgemeinden Gerbstedt, Hettstedt, Mansfeld und Welbsleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Aktuell führt sie Interessierte zweimal wöchentlich in eine Kirche dieses Einzugsgebietes und spielt oder singt kirchliche Lieder. Ein kleines Innehalten und zugleich kann man sich an den Klängen der verschiedenen Orgeln erfreuen und die teilweise toll hergerichteten Kirchenräume bestaunen. Natürlich alles per Video.Der nächste Termin wird das Osterkonzert aus der Kirchen in Gerbstedt und Artern sein, welches von den beiden Kantorinnen Johanna Korf und Johanna Taube sowie Theresia Taube gestaltet wird.