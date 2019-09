Anzeige

Verabschiedung Pfr. Klein

"Seit1992 hat Pfarrer Klein bei uns gewirkt,

und nach 27 Jahren hat er viele Spuren

hinterlassen, die unsere Gemeinde prägen

und zu dem gemacht haben, was sie

heute ist."



In der Tat. Im Guten wie im Schlechten, was von manchen unter den Teppich gekehrt wird, die von seinen Schwächen profitiert haben. Die Wahrheit ist selten angenehm.

Es gab viele Menschen, die dort viel Gutes und nicht nur ihren Job gemacht haben:

Herr Täufer, den das Bistum Mainz nicht als Diakon wollte, Frau Glinka usw., nicht nur Pfr. Klein, der sich jenen besonders zuwandte, die ihm das Gefühl gaben, geliebt zu sein (ein legitimes Bedürfnis, aber alles andere als uneigennützig).



Es ist Pfr. Klein zu verdanken, dass mancher seine Stellung in der Gemeinde schamlos ausnutzt. Der Abschied kommt entschieden zu spät.

