Peinlich ... für eine "katholische" Sekte im Allgäu

Sämtliche Vorwürfe, Racheakte der sog. "alt-kath. Kirchengemeinde" in Neugablonz gegen ihren ehemaligen Pfarrer MS haben sich als verleumderisch herausgestellt, um von eigenen finanziellen Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Finanzverwaltung abzulenken. Die Staatsanwaltschaft Kempten hat sämtliche Vorwürfe der "Synodalvertretung" in Bonn und des Pseudobischofs als haltlos zurückgewiesen.

Sie hält es allerdings auch für vertretbar, dass der Vorsitzende des Leitungsgremiums dieser Gemeinde die Bezahlung einer Architektinnenrechnung für ein nie gebautes Gemeindezentrum in vierstelliger Höhe angewiesen hat, obwohl der seinerzeitige Pfarrer auf die Problematik eines fehlenden Beschlusses hingewiesen hat. Bei der Beauftragung handelte es sich um einen Gefälligkeitsauftrag einer seinerzeitigen Kirchenvorstandsangehörigen an eine mit ihr befreundete Architektin. Ein Narr, der böses dabei denkt ... Die "Gemeinde" bietet "even songs" in St. Dominikus an. Angesichts ihres Umgangs mit früheren Geistlichen wäre der Begriff "singing for hell" weitaus angemessener. Ihr sollte der Körperschaftsstatus entzogen werden. Und: Nicht nur ihr, sondern der gesamten Sekte, die ein gewaltiges geistliches Missbrauchsproblem hat.

