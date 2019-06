Anzeige

Neuanfänge überfällig

Einen längst überfälligen Neuanfang gibt es in der Kath. Pfarrei in Weiterstadt.

Der dortige Pfarrer verlässt nach über 20 Jahren die Gemeinde und überlässt ein -gelinde gesagt- "mäßig" bestelltes Haus. In Ermangelung von Leitungskompetenz haben in dieser Zeit viele Gruppen und Kreise, manche Einzelperson, ihr eigenes "Königreich" ausbauen können. Übergriffigkeit trifft es, etwa, wenn Hauptamtliche (die Sekretärin sind) zu Geschäftsführerinnen avancieren, wenn Gruppen über Gebühr Räume beanspruchen, wenn Gelder der Pfarrei "verschwinden", wenn Nähe und Distanz keine Rolle mehr spielt und keine wirkliche Präventionsarbeit stattfindet.

Eine Bauruine in Weiterstadt (Pfarrhaus und -Büro) krönt das Ganze.



Der neue Pfarrer braucht eine anpackende Hand, um den nicht nur baulichen sondern auch personellen Fehlinvestitionsstau in Haupt- und Ehrenamt so zu korrigieren, dass das Arbeiten an einer gemeinsamen Vision wieder möglich wird.



Pfarrer K. war und ist ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Leitung war und ist nicht seine Stärke. Er lebt und definiert sich aus der Abhängigkeit von Notleidenden und Gestrandeten. Im Suchtbereich nennt sich das Co-Abhängigkeit.

