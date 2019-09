Anzeige

Nachrichten aus einem Tollhaus

Es ist schon unglaublich... und doch wahr.

Eine Pseudo"kirchengemeinde" in Neugablonz hat nicht nur ihren Pfarrer nach nur zwei Jahren hinausgeekelt (zum dritten Male in Folge), sondern tritt, wo es auch immer nur geht, sogar nach-obwohl doch erreicht wurde, was beabsichtigt war.

Schwule erwünscht-getrennt lebende Pfarrer nicht. Wie bigott!



Und die evangelischen/katholischen "Kollegen" schauen billigend und stützend zu.

Wie widerlich.



Der Kirchenvorstand, der selber Geld über die Kirchenkasse in vierstelliger Höhe abgerechnet hat, ohne dass dies durch einen Auftrag legitimiert gewesen sein sollte, wird seinem ehemaligen Pfarrer auch noch "Untreue" vor. Und die Kaufbeurener Polizei, von ihrer ehemaligen Kollegin (Frau des KV-Vorsitzenden) wohl instrumentalisiert. Hat sie nichts anderes und besseres zu tun? Ein Platzverweis, den sie am 01.11.2018 in Kaufbeuren herbeigeführt hat, ist übrigens bis heute nicht rechtskräftig sondern ggw. beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als Beschwerde anhängig.

Schlimm und schäbig.

Menschen, die offenbar in Familie und Beruf wenig "zu sagen" haben, toben sich nicht selten nach Gutsherrenart in Kirchengemeinden aus, zum Leidwesen derer, die sie zu ertragen haben.

