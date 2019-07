Anzeige

KRITISCHE GEGENDARSTELLUNG zur Verabschiedung von Pfr. Winfried Klein

"Niemals wird so viel gelogen wie bei der eigenen Beerdigung", heißt es so treffend.

Es ist wohltuend, wenn diese merkwürdige, unehrliche Praxis manchmal von mutigen Menschen durchbrochen wird.

Nicht, um "verbalen Unrat" über jemandem posthum auszugießen.

Nicht, um jemanden "schlecht zu machen".

Nicht, um die Verdienste die jeder von uns hat und das Gute, das er/sie in sich trägt, zu schmälern.

Aber: Es heißt im ersten Gebot: Nur Gott ist Gott!

Menschen de facto "heilig" zu sprechen und so zu tun, als hätten sie keine Schwächen, ist dem Grunde nach Gotteslästerung.

Selbst Mutter Theresa in ihrer Sorge um die Ärmsten der Armen hatte ihre Schwächen und war nie ganz selbstlos tätig. Warum auch.

Und selbst Jesus zweifelte an der Nähe Gottes, seines eigenen Vaters, im Garten Gethsemane, in der letzten Nacht seines Lebens: "Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen!"

Als Kind las ich mit Begeisterung das "Buch der heiligen Namenspatrone". Das Schema war immer gleich: Menschen, die sich zu Jesus bekehrten und ihr Leben darauf ausrichteten, in aller Konsequenz. Meistens wurden sie für ihre Glaubensüberzeugung umgebracht.

Schwäche hatte in diesen idealisierten Schilderungen keinen Platz und doch bin ich mir sicher, es gab sie. Gerade bei jenen Menschen, welche zu Gott eine besonders innige Verbindung hatten. Kein Glaube ohne Zweifel an Gott. Die Folgen der Idealisierung der "heiligen" Vorbilder hat in der Biographie vieler Menschen negative Spuren hinterlassen.

Wenn ich so bin wie er/sie, dann und nur dann folge ich Jesus nach.

Und da ein Scheitern des "normalen" Menschen unausweichlich ist, lade ich dann für diesen Fall "Schuld" auf mich. Ein verhängnisvolles Dreieck zwischen Idealisierung - Moralisierung und der Torpedierung des eigenen Ich, zu dem -auch und gerade bei einem Priester- Stärken UND Schwächen gehören. Ein guter Therapeut, Mann wie Frau, ist nur jene/r, der um die eigenen Schwächen weiß und diese nicht für alle möglichen Formen der Abhängigkeit missbraucht. Für SeelsorgerInnen gilt dies erst recht, wenn sie ihre Aufgabe gut ausüben möchten.



Ergo:

Pfr. Klein hat(te) unbestritten besonders intensive Hinwendung zu Menschen in schwierigen Lebenssituationen, für die er sich bisweilen über alle Maßen ausnutzen ließ. Gabe und Risiko zugleich. Nicht selten hat er einen hohen Preis dafür bezahlt. Selbstlos ist solches Handeln überdies nicht. Ich nutze aus diesem "Gefälle" Abhängigkeiten und gewinne daraus eine Selbstakzeptanz, die ich aus gleichberechtigten Beziehungen nicht zu gerieren vermag.



Pfr. Klein hat(te) erhebliche Leitungsdefizite zum Leidwesen vieler Mitarbeitenden, die sich nicht von ihm abhängig machen ließen. So konnten über Jahrzehnte hinweg manche Haupt- und viele Ehrenamtliche ihre (Familien-) Patronate ausbauen- zum Schaden einer gemeinsamen Vision von Kirche. Jene, die ihre Charismen in den hauptamtlichen Dienst einbringen wollten, bremste er, aus Angst davor, Anerkennung ggfls. teilen zu müssen.



Pfr. Klein war sehr manipulationsanfällig gegenüber jenen, deren Loyalität er sich auch in jenen Punkten sicher war, die um seine Schwächen wussten und ihn zu schützen meinten.

Andere, die ihn nicht unkritisch anhimmelten, entzog er seine Unterstützung und Solidarität. Auch eine Seite von Pfr. Klein.



Weder ist die Gemeinde noch der Gottesdienstbesuch in der Amtszeit von Pfr. Klein gewachsen. Daran lässt sich auch gewiss nicht die (Un-) Tätigkeit eines Pfarrers messen. Da spielen gewiss viele externe Faktoren eine Rolle, der sich selbst ein nicht zu Unrecht sehr beliebter und couragierter Seelsorger wie er nicht zu entziehen vermochte. Nur sollte die Hauptautorin der Lobeshymne auf Pfr. Klein auch nicht so tun, als hinterlasse Klein ein "wohlbestelltes Haus". Dies ist allein schon baulich bei weitem nicht der Fall.

Der neue Pfr. wird sehr unbequeme Leitungsentscheidungen treffen müssen, die in über 20 Jahren seines Vorgängers ausgeblieben sind.



Dem "alten" wie "neuen" Pfr. von Weiterstadt ist zu wünschen:

Nehme Dich an mit Deinen Begrenzungen und schäme Dich ihrer nicht.



Du musst kein "Superstar" sein. Jesus war es auch nicht. Warum also Du?



Sei gegenüber jenen kritisch, die Dir nach dem Mund reden. Wollen Sie wirklich Dein "Bestes"?



Öffne Ohr und Herz jenen, die Dich hinterfragen und Deinen Erwartungen nicht entsprechen, sich nicht leicht von Dir "formen" lassen. Ihre Perspektive wird Dir ein Gewinn sein, statt im Trüben zu fischen.

