Anzeige

Kohlgraf´s kirchliche "Reformen"

05.10.2019

Mainzer Bischof Peter Kohlgraf offen für kirchliche Reformen

"Einwände Roms gegen die Frauenordination überzeugen vielfach nicht"

Was tut er dagegen? Nichts.

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hat sich offen für kirchliche Reformen gezeigt - etwa beim Thema Ehelosigkeit von katholischen Priestern. Das Thema soll auch bei der am Sonntag startenden Amazonas-Synode diskutiert werden.

"Ich hielte verheiratete Priester in bestimmten Regionen weder für einen Angriff auf die Weltkirche noch auf das Priesteramt", betonte er im Interview des "Kölner Stadt-Anzeigers" (Samstag). Am Sonntag (6. Oktober) beginnt in Rom die Amazonas-Synode, die Antworten auf die Herausforderungen der Kirche in dieser Region suchen soll. Dabei sollen auch Möglichkeiten erörtert werden, Messfeiern in entlegenen Gebieten sicherzustellen. An der Frage der Priesterweihe für verheiratete Männer werde sich entscheiden, "wie konkret das werden darf", so Kohlgraf. Männer wie Kohlgraf haben indes durch ihr Verhalten im Missbrauchsskandal Priester- wie Bischofsweihe unwiederbringlich verwirkt.

Der Geistliche kritisierte zudem das von ihm mitbewirkte und -verantwortete "Auseinanderbrechen der christlichen Botschaft und der Lebenswirklichkeit der Menschen". Es sei unbestreitbar, dass die Außenwirkung der Kirche von vielen "als nicht hilfreich" erlebt werde. Dies führe dazu, dass Menschen sich distanzierten. Auch daran hat er in personam wesentlichen Anteil. Umso wichtiger sei es, "dass wir in der Kirche diese Kluft zur Realität wahrnehmen und sie zu schließen versuchen". Darin sehe er die Aufgabe des viel diskutierten "synodalen Wegs". Die deutschen Bischöfe hatten diesen Reformprozess im Frühjahr mit großer Mehrheit beschlossen. Er soll nach dem Missbrauchsskandal verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen und zugleich nach Wegen für die Zukunft des kirchlichen Lebens suchen.



Auf andere Denkweisen einlassen

Kohlgraf plädierte im Interview auch für neue Sichtweisen in Sachen Sexualmoral. "Der Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass es - abgesehen von den Essentials im Glaubensbekenntnis - nichts gibt, was in der Kirche nicht dem Wandel der Zeit unterworfen gewesen wäre", sagte er. Die Lebenswirklichkeit der Menschen habe stets eine Rolle gespielt. Er rate daher zu größerer Gelassenheit und weniger Starre. "Ein Weg für eine Fortentwicklung wäre, sich von der Fixierung auf den Geschlechtsakt zu lösen und stattdessen das Ganze einer Beziehung zu sehen."

Mit Blick auf die Protestbewegung Maria 2.0, die unter anderem einen Zugang von Frauen zu allen Ämtern in der Kirche fordert, sagte der Bischof: "Das sind hoch engagierte Frauen - und auch Männer - aus der Mitte unserer Gemeinden." Auch wenn am Ende des "synodalen Wegs" sicher nicht die Frauenordination stehen werde, halte er es für entscheidend, "dass wir uns auf die Denkweise derer einlassen, die in dieser Frage nach Bewegung und Veränderung rufen". Darum denunziert er auch Andersdenkende, die seine Kirche verlassen haben, bei deren Arbeitgebern. Er habe den Aktivistinnen von Maria 2.0 versprochen, ihr Unverständnis nach Rom weiterzugeben. "Wir schauen gemeinsam in dieselbe Richtung." Nach hinten. Zudem, so Kohlgraf weiter, müsse er "schlicht konstatieren, dass die Einwände Roms gegen die Frauenordination vielfach nicht überzeugen".



Luftblasen. Nichts als Wortdurchfall.

Gefällt mir