Kohlgraf und kein Ende ... Dokumentation von menschlichem und amtlichem Versagen auf der ganzen Linie

Strafanzeigen gegen den Mainzer Bischof Kohlgraf wegen Verletzung von Privatgeheimnissen und Meineides



„Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit erstatte ich Anzeige gg. Herrn Peter Kohlgraf in seiner Eigenschaft als „Bischof von Mainz“ wegen Verletzung seiner Amtsverschwiegenheitspflichten nach StGB § 203. Herr Kohlgraf hatte nicht das Recht, die ihm vorgelegten Nachfragen zum Stand der Bearbeitung meines Antrags auf Anerkennungsentschädigung aufgrund sex. Übergriffs durch einen seiner Mitarbeiter meinem neuen Arbeitgeber vorzulegen. Ich bitte darum, mir den Eingang umgehend zu bestätigen. Mit freundlichen Grüßen

‎30.‎01.‎2018



Lieber …,



im Auftrag der Synodalvertretung muss ich mit Dir einen Gesprächstermin vereinbaren, da es eine Reihe von Themen gibt, die zu besprechen sind. An erster Stelle steht der Umstand, dass Du gegen die Punkte 4 und 5 unserer Vereinbarung vom September verstoßen hast (hierzu verweise ich auch Deine Eintragungen auf der Facebookseite von Bischof Kohlgraf). Die SV hat beschlossen, Dir dafür einen Verweis zu erteilen, den ich in den nächsten Tagen ausfertigen werde. Außerdem ruft Deine Rückmeldung zur Überlastung und zu Deiner gesundheitlichen Situation Gesprächsbedarf hervor. Die SV hat beschlossen, einen Vertreter des Präsidiums zu dem Gespräch dazu zu bitten. Es steht Dir frei, auch jemanden mitzubringen, den Du aber vorher benennen musst. Außerdem muss ich Dich schon jetzt bitten, einen schriftlichen Nachweis für den Therapiebeginn zu erbringen. Lieber …, als ich vor einigen Tagen bei Bischof Kohlgraf war, legte er einen Stapel Papier auf den Tisch mit dem Hinweis, das sei die Korrespondenz mit Dir in den letzten sechs Wochen… Aber dennoch war ich erschrocken, wie Du Dich in Deinem Kampf gegen Mainz verbeißt. Ich glaube, dass Dir dieser Kampf nicht gut tut. Ich werde in den nächsten Tagen über mein Büro einen Termin vereinbaren lassen. In der Hoffnung, dass wir einen gemeinsamen Weg finden, damit die Arbeit in der Gemeinde gut weitergehen kann, grüßt Dich …

