Kohlgraf oder Münchhausen?

Gegen den Mainzer Bischof Kohlgraf wird ein internes Dienstaufsichtsverfahren geführt, unter der Leitung seines Adjutanten und alter ego Bentz. Das Ergebnis dürfte demnach bereits feststehen, da er ja gewissermaßen gegen sich selbst ermittelt.

Der Vorwurf ist belegbar schwerwiegend: Kohlgraf hat Informationen aus einem Missbrauchsfall eines seiner "Priester", der bis heute unbescholten als Pfarrer in Bad Nauheim agiert, an den Arbeitgeber des Opfers weitergegeben, mit dem Ziel, dieses zum Schweigen zu bringen und ihm nachhaltig zu schaden. Dies ist ihm "gelungen". Der neue Arbeitgeber hat das Arbeitsverhältnis des Geschädigten beendet.

Umso schwerwiegender ist das Vorkommnis, da sich der Missbrauch selber innerhalb eines Beichtgespräches ereignete und Verwendung derartiger Informationen indirekt das kirchliche Beichtgeheimnis berührt mit der Tatstrafe der Exkommunikation des Herrn Kohlgraf, der ja einen neuen "Chefaufklärer" benannt hat, der angeblich "vom Bistum weisungsunabhängig" hinsichtlich des meterhoch unter den diözesanen Teppich gekehrten Schmutzes "ermitteln" soll. Dessen Interesse scheint allerdings "mäßig". Die Korrespondenz mit dem der Vernichtung des Bistums Anheimgestellten hat dieser eingestellt. Auf Weisung "von oben", denen die Ermittlungen gefährlich werden würden, wenn es nicht bei reinen Lippenbekenntnissen bliebe.

Die Amtsführung in der Epoche Leh- und Giebelmann war schon ätzend. Jene von Kohlgraf und Bentz ist geradezu toxisch.

Indes läuft aufgrund der schweren Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Opfers ein Verfahren vor dem Interdiözesanen Datenschutzgericht in Bonn und beim Landesdatenschutzgericht Rheinland-Pfalz.

Justiziar van der Broeck hatte nichts anderes zu tun, als nach virtuellem Schmutz zu suchen, um das Missbrauchsopfer zu diskreditieren. Was ihm nicht gelang aber die schäbigen Methoden der Diözesanleitung offenbart. Da die EDSGV erst nach der Plauderei von Kohlgraf in Kraft getreten sei, könne dieser auch nicht nach dem neuen kirchlichen Datenschutzrecht auf Basis der Europäischen Datenschutzgrundverordnung haftbar gemacht werden, so der Winkeladvokat "im Namen des Herrn".

