Kirchen(missbrauchs)finanzierung

Die Linke in Sachsen-Anhalt hat mit zunehmender Vehemenz die gängige Praxis der deutschen Kirchenfinanzierung zur Disposition gestellt.

Mit "Ewigkeitsgarantie" werden die Kirchen für Vermögensverluste aus dem 19. Jahrhundert "entschädigt", die ihnen staatlicherseits genommen wurden. Zugegebenermaßen rechtswidrig. Die Weimarer Reichsverfassung sah und das deutsche Grundgesetz sieht eine Ablösung dieser andauernden und ständig steigenden Staatsleistungen vor, etwa, wenn das Ministerpräsidentengehalt des Mainzer Bischofs (der Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam gelobt hat) wieder einmal tarifgebunden in Anlehnung an den öffentlichen Dienst steigt. Nicht nur er, sondern auch sein Generalvikar oder die noch lebenden Vorgänger, das Domkapitel beziehen fürstliche Monats- und Jahresgehälter, von denen ein Normalsterblicher Katholik nur träumen kann. Alles unter dem Eindruck von "Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam". Das Bistum Mainz, gefragt, was sein früherer Generalvikar mit derlei Geld alles anfängt, bei dem er sich mühen müsste, es auszugeben, verweigert die Auskunft darüber, was mit allgemeinen Steuergeldern geschieht. Noch nicht einmal durch Kirchenaustritt kann "man" sich dieser indirekten, missbräuchlichen Finanzierung entziehen.

Eine baldige Änderung ist bitter nötig. Vor allen Dingen bei "Bischöfen", die ihrem eigentlichen "Weiheauftrag" einen Bärendienst erweisen und Amtsgeheimnisse grob verletzen, so, als ob es ein Beichtgeheimnis gar nicht gäbe.

Alle Bekundungen Roms, solcherlei Herrschaften das Handwerk zu legen, sind reine Lippenbekenntnisse. Nur wenn das Geld verknappt wird, wird sich vielleicht der Druck so weit erhöhen, dass sich endlich strukturell etwas ändert.

