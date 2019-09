Anzeige

"Du sollst nicht lügen, nicht töten!"

So heißt es in den zehn Geboten, denen sich Kirchen in besonderer Weise verpflichtet fühlen sollten, wenn sie denn Glaubwürdigkeit beanspruchen.

Die Glaubwürdigkeit gerade kleinerer Kirchen mit bundesweit nur wenigen tausend Mitgliedern misst sich gerade am Umgang mit ihrem Personal.

Eine Mobbing-Kirche mit einem absolutistischen Pseudobischof etwa sollte sich an dem Wort "Nächstenliebe" kräftigst verschlucken, Unfehlbarkeit des Papstes hin oder her, die heute sowieso kaum mehr jemanden interessiert.

Eine Kirche, die sich von den Gründungsintentionen Jesu wie ihrer Promotoren mehr und mehr entfernt, indem etwa das alles bestimmende Thema die überwiegende geschlechtliche Veranlagung ihres Klerus und damit zum angeblichen "Alleinstellungsmerkmal" wird, erübrigt sich mit der Zeit selbst.

Indes: Die menschlichen "Kollateralschäden" eines menschenverachtenden Umgangs mit Mitarbeitenden sind unermesslich groß, bedingt durch überbordenden Amtsnarzissmus und Pseudosynoodalität von Menschen, die endlich eine Spielwiese gefunden haben, das hemmungslos auszuleben, was sie dem römischen Katholizismus vorwerfen: ungebändigte Machtarroganz.

Solcherlei "Kirchen" braucht niemand.

