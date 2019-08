Anzeige

"Betriebsseelsorge" und "Tage der Arbeitswelt" im Bistum Mainz

Unlängst warb das Bistum Mainz mit einem Besuch seines "Woibischofs" Bentz beim ZDF und der stv. Chefredakteurin Bettina Schausten, die allen Ernstes proklamierte, in schwierigen Zeiten müssten wenigstens "die Guten" zusammenhalten.

Liebe Frau Schausten,

eine solche Simplifizierung und Schwarzweißmalerei ist einer fachlich-qualifizierten Journalistin unwürdig!

Nun, ich kann als Nicht-Insider nur schwer beurteilen, ob das ZDF wirklich zu "den Guten" zählt ... die jüngsten Ereignisse aus dem "Fernsehgarten" um Herrn Mockridge lassen spätestens daran zweifeln. Witzig ist allerdings schon, wenn gerade KIRCHLICHE Einrichtungen sich für mehr Rechte von Mitarbeitenden am Arbeitsplatz einsetzen, welche die strukturell am schwächsten ausgeprägteste Form der Mitbesitmmung haben, indem sie auf ihre Rechte aus der Weimarer Reichsverfassung pochen. Die Mobbinganfälligkeit ist daher umso höher, da -dem "Ethos" der Einrichtungen folgend, schon gar nicht sein darf was nicht sein kann. Also, und ich weiß, wovon ich schreibe, Augen zu und "durch", in den aus den Missbrauchsfällen bekannten "Kartellen des Schweigens".

Das Bistum Mainz verweigert BIS HEUTE die Aufarbeitung von Missbrauchs"fällen", trotz vollmundig gegenteiliger Bekundungen seines Chefs. Es werden lediglich Alibifunktionen geschaffen mit Menschen, Anwälten und Beauftragten, welche mit den Opfern nicht wirklich kommunizieren und gerade nicht erklären, warum Täter nach wie vor als "Pfarrer" in Bad N. beschäftigt werden können, warum eine Anerkennungszahlung verweigert wird.

"Die Guten", liebe Frau Schausten, sind "überall und nirgends". Am Wenigsten jedoch bei denen, scheint mir, welche am lautesten diese Attribute einfordern.

Gefällt mir