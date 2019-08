Ich bin die Auster!

Weißenfels : Geleitshaus Museum Weißenfels |

„In zwei Wochen werde ich siebenundzwanzig. Schaffe ich es noch rein in den berühmten Club? Was kann ich noch schnell tun, um unsterblich zu werden, für den Fall, dass ich vielleicht sterbe? Gehe ich zum Theater, zum Fernsehen? Lasst mich einen Bestseller schreiben! Lasst mich komponieren! Sind nicht Geld und Ruhm der Sinn des Lebens? Ich will endlich mal ‘ne Auster schlürfen! Oder bin ich selbst eine Auster? Bin ich selbst der Regisseur meines eigenen Films?“

Mit seinem selbstironischen Programm vermischt der junge Autor und Schauspieler Martin Wimmer klassischen Theatermonolog, Stand-Up-Comedy, literarisches Kabarett und Slam-Poetry.

Er will sein Publikum unterhalten, zum Lachen und zum Nachdenken bringen: über das Leben und seine Hürden; über diese Jugend heutzutage, die sich nicht zu helfen weiß, weil sie vor zu vielen Möglichkeiten steht; über die Kunst und ihre Künstler; über Bach, Beethoven, Beuys und Begabung.