Michael Fix Australian Guitar Hero

fast genau vor einem Jahr gastierte der sympathische Australier Michael Fix schon einmal in Weißenburg. Das Publikum war so damals schon so begeistert, das eine Wiederholung einfach Sinn macht. Am Donnerstag den 22.10.2019 19:30 macht Michael Fix also wieder Halt im Weißenburger Söller des Gotischen Rathauses.Dem Gastgeber und Veranstalter Josef Talavasek freut es sehr, das er seiner Einladung gefolgt ist.Das Repertoire des Australiers umfasst außer Folk, Blues, Jazz auch australische Volksmusik der Ureinwohner. Aber auch auf Interpretationen von klassischen Stücken und viele Eigenkompositionen können sich die Zuschauer freuen. Seine Lieder erreichen eine unnachahmliche Einzigartigkeit - wundervoll an zu hören, aber unendlich schwer nach zu spielen.Seine Technik ist brillant, sein Gefühl für Rhythmus einfach perfekt. Kein Wunder also, dass er mit zahlreichen, großen Preisen ausgezeichnet wurde und vom Guitarist Australia Magazin zu einem der Top 25 der australischen Gitarristen aller Zeiten gewählt worden ist.Michael Fix ist Musiker mit Leib und Seele seit über 30 Jahren und stand schon mit vielen berühmten Musikern wie z. B. Tommy Emmanuel, Marin Taylor, Albert Lee, oder Leo Kottke auf der Bühne. Zahlreiche CD’s dokumentieren seinen musikalischen Werdegang.Für alle Freunde der Gitarrenmusik ein „Must Have“. Am besten gleich reservieren bei Josef Talavasek 09141-84603 oder josef.talavasek@gmail.com. Eintritt: € 16,00Website: www.michaelfix.comYouTube channel: www.youtube.com/mfixyzHörbeispiel YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=38JxKT_u-60