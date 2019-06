Lieder im Klostergarten Weissenburg

Weißenburg in Bayern : Klostergarten |

Lieder im Klostergarten 2019



Wer: Josef Talavasek mit seinen Gästen

Wann: Freitag den 30. August 2019 19:00

Wo: Klostergarten / Weissenburg / Bei schlechtem Wetter in der Karmeliterkirche.

Mittlerweile zählen die „Lieder im Klostergarten“ Weißenburg zu einer beliebten Veranstaltungsreihe, die immer wieder viele Besucher anzieht.



In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Freitag den 30. August 2019 um 19:00 im Weißenburger Klostergarten statt.



Bei schlechtem Wetter in der Karmeliterkirche.



Der Musiker und Veranstalter Josef Talavasek spielt mit seinen Gästen auch dieses Jahr Lieder die jeder kennt und die man immer wieder gerne hören kann.



Auf dem Programm stehen Evergreens der großen Liedermacher wie z.B. Simon & Garfunkel, Gordon Lightfoot, Elvis Presly, Elten John u.v.a.



Talavasek spielt bekannte Lieder der Liedermacher seiner Heimat Österreich, wie STS, Hubert von Goisern oder Seiler & Speer.



Unterstützt wird er wieder von Thomas Piecha/Erlangen auf der Sologitarre. Mit ihm zusammen gibt es traumhafte Instrumentalstücke für Herz und Sinne.



Auch Sigi Struller/Georgensgmünd ist als Sänger wieder mit dabei. Seine sonore Stimme verleiht vielen Liedern eine besondere Note.



Das Programm ist abwechslungsreich und für Jung und Alt gleich schön anzuhören.



Die Idyllische Atmosphäre des Klostergartens gibt diesem Konzert einen tollen Rahmen, der bei schönem Wetter einzigartig ist.



Der Eintritt ist frei - Hutgeld wird aber gerne angenommen.