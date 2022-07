Wir laden zur Sommerpartie mit Biergartenfeeling und Musik am

22. Juli 2022

ab 18.00 Uhr

untern den Kirschbaum

vor dem DGH in Argenstein Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt mit kühlen Getränken

und Leckerem vom Grill.



Herzliche Einladung an alle die Lust auf einen

tollen Sommerabend haben!



Wir freuen uns auf euer Kommen!



Der Neue Chor Argenstein