Marburger Con 2019

Hans-Erich Dingel und Hans-Peter Engelhardt boten Comics an, während Erik Schreiber CDs und antiquarische Bücher aus dem Bereich Phantastik anbot. Der bereits erwähnte Geisterspiegel.de präsentierte seine Anthologien. Jahr für Jahr erscheint in der DARK-Reihe eine Sammlung von Kurzgeschichten mit einem ausgesuchten Thema. Der Blitz-Verlag, dessen Bücher wegen fehlender ISBN nicht im Buchhandel erhältlich sind, stellte neue Bücher der Reihen Raumschiff Promet, Sherlock Holmes und andere vor. Weitere Verlage waren der VSS-Verlag von Helmut Schladt, der Leseratten Verlag, Verlag Torsten Low und der Verlag Saphir im Stahl mit seinen Imprints Scratch Verlag und Arcanum Fantasy Verlag. Diese Aufzählung ist nur exemplarisch, denn weitere Verlage und Autoren boten an ihren Ständen ihre Bücher an.Daneben gibt es ein grosses Programm an Lesungen und Vorträgen, die der bereits erwähnte Dirk van den Boom freundlichst ansagte. Fast alle Spielarten der Phantastik wurden präsentiert. Den Auftakt machte der Shadodex-Verlag/Verlag der Schatten. P. C. Thomas las eine düstere Kurzgeschichte und Verlegerin Bettina Ickelsheimer-Förster las aus dem romantischen Horror-Grusical „Wenn Leichenfresser lieben…“ von Maria Kuhle vor.Alexander Bach folgte mit „Das Geheimnis eines Sommers“. Im weiteren Verlauf des Tages präsentierte der Leseratten-Verlag seine „German-Kaiju“-Anthologie. Mir war nicht bekannt, dass Kaiju sich mit japanischen Monstern wie Godzilla befasst und sich die Autoren dort austoben können. Axel Kruse, mit dem Deutschen Science Fiction Preis ausgezeichnet stellte seinen neuen SF-Roman vor, Auch Lucian Caligo, Ju Honisch, Monika Loerchner und der Lysandra-Verlag entführen die Zuhörer in phantastische Welten, boten Einblicke in die Vielfalt der Ideenwelt von Autoren und konnten ein ums andere Mal die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern. Ein besonderes Glanzlicht stellte das Professor Zamorra Team dar. Fast das ganze Team war angetreten, umd zur genannten Heftserie Ausblicke auf die folgenden Hefte zu geben und Fragen zu erschienenen Heften zu beantworten. Alles kann man nicht beschreiben, zumal man auch nicht alles besuchen konnte. Insgesamt gab es 17 Programmpunkte auf zwei Programmschienen.Das Beste an einem Con ist natürlich der Gedankenaustausch. An allen Ständen, an den Tischen zum Ausruhen und auch sonst gab es Gelegenheiten, sich in einem Gespräch zu verlieren.Der nächste Höhepunkt bot sich am Abend als die Literaturpreise "Vincent Preis" und "Marburg-Award" vergeben wurden.Der Con endete am Sonntag früh mit dem obligatorischen Brunch. Hier hatte man noch einmal die Möglichkeit das Wochenende Revue passieren zu lassen. Ein schöner Ausklang eines gemütlichen Wochenendes. Trotz des Dauerregens."Programmbühne" (Konferenzraum)11.00 Uhr: P. C. Thomas, Lesung12.00 Uhr: Tia und Alfred Berger/Spiegelberg Projekt, Lesung13.00 Uhr: Verlagslesung von Blitz-Verlag, Whitetrain und Goblin Press14.00 Uhr: Geisterspiegel mit Autoren von "Dark Islands" , Lesung15.00 Uhr: Verlagslesung Leseratten Verlag16.00 Uhr: Verlagslesung Verlag Torsten Low17.00 Uhr: Uwe Voehl/Professor Zamorra-Team, Vortrag/Lesung18.00 Uhr: (Horror-)Autorengruppe WRITTEN IN BLOOD, Lesung19.00 Uhr: Vincent Voss, Lesung"Kegelbahn" (Raum der Bürgerhausgaststätte)12.00 Uhr: Alexander Bach, Lesung13.00 Uhr / 13.30 Uhr: Ju Honisch, Lesung / Lucian Caligo, Lesung14.00 Uhr: Jaqueline Eckert/Ulf Fildebrandt (Lysandra Books), Lesung15.00 Uhr: Axel Kruse, Lesung16.00 Uhr / 16.30 Uhr: Eva von Kalm, Lesung / Monika Loerchner, Lesung18.00 Uhr: Sören Prescher, Lesung"Hauptsaal" (Börsenbereich)10.00 bis 20.00 Uhr: Phantastik-Börse20.00 Uhr: Verleihung des Vincent Preis, anschl. Verleihung des Marburg-AwardDer Vincent Preis 2018 wurde am 11.5.2019 auf dem Marburg Con in Niederweimar vergeben. Insgesamt 43 Abstimmende vergaben 422 Stimmen.Hier das Ergebnis des Vincent Preis 2018Bester Roman national1.Faye Hell - Rigor Mortis (Papierverzierer Verlag)2.Jörg Kleudgen und Uwe Voehl - Stolzenstein (Blitz Verlag)3.M.H. Steinmetz - Dreizehn (Papierverzierer Verlag)Bestes Internationales Literaturwerk1.Algernon Blackwood - Aileen (Zwielicht)1.Tim Curran - Die Wiedererweckten des Herbert West (Luzifer Verlag)3.Brian Keene - Der Satyr (Festa Verlag)Beste Kurzgeschichte1.Oliver Müller - the axeman’s jazz (Dark Killers)2.Vincent Voss - Mind Fuck (Zwielicht 12)3.Michael Marrak - Die Parabel vom Zwielicht (Boschs Vermächtnis: Geschichten aus dem Garten der Lüste)Beste Anthologie/Magazin/Sekundärwerk1.Achim Hildebrand und Michael Schmidt (Hrsg.) - Zwielicht 12 (Zwielicht)2.Faye Hell, M.H. Steinmetz (Hrsg.) - Ghost Stories of Flesh and Blood (Papierverzierer Verlag)3.Jörg Kleudgen, Eric Hantsch (Hrsg.) - Cthulhu Libria Neo Dunkle Märchen (Goblin Press)Beste Storysammlung1.Markus K. Korb - Phantasma Goriana (Vodoo Press)2.Jana Oltersdorff - Dunkle Begegnungen (Qindie)3.Erik R. Andara - Am Fuß des Leuchtturms ist es dunkel (Whitetrain)3.Julia Annina Jorges - Zwielicht Single 2 (Zwielicht)Beste Horror-Grafik1.Björn Ian Craig - Zwielicht 12 (Zwielicht)2.Detlef Klewer - Scherben (Fantasyguide präsentiert)3.Erik R. Andara - Next Weird (Nighttrain)Sonderpreis1.Jason Dark für sein Lebenswerk, vor allem seine Serie John Sinclair.Auf dem Marburg-Con 2019 wurden am 11.05.2019 nun die Gewinner bekanntgegeben:1. Platz: Benjamin K. Hewett mit "Sonnenbrand"geteilter 2. Platz: Jasmin Fürbach mit "Asche zu Asche" und Olaf Lahayne mit "Höllensturm"3. Platz: Simon Schneider mit "Uhrsachen"