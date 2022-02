Katastrophale Arbeitsbedingungen im MRV Hildburghausen unter Aufsicht des Freistaates.

Der Freistaat befördert Mobbing, Bossing und die Diskriminierung Schwerbehinderter Menschen, entgegen der vollmundigen Beteuerungen der Thüringer Landesverfassung. PolitikerInnen und Geschäftsführende legen am 27. Januar ritualisiert Blumenschmuck zum Gedenken der Opfer des Faschismus nieder. Damit ist Pflicht und Schuldigkeit getan-das Opfergedenken abgehakt. Gedenken erfüllt aber nur dann seinen Sinn, wenn die, unter deren Verantwortung sich grundrechtsfreie Zonen herausgebildet haben, endlich abgesägt und entmachtet werden. Wenn Untergebrachte Mitarbeitende einfach haltlos beschuldigen können, wenn Schreibtische durchsucht werden, dann erinnert dies an längst überwunden geglaubte Zeiten. Bei einem Unternehmen, das den eigenen Personalleiter als Beschwerdestelle nach dem Gleichbehandlungsgesetz einsetzt, der sensibleste Personaldaten per Mail versendet, sich also nicht an den Arbeitnehmerdatenschutz hält, von dem kann nicht erwartet werden, dass ihn das AGG überhaupt interessiert. Das alles ist in einem angeblichen Rechtstaat möglich - und widert an. Weil es gegen den Grundsatz verstößt, jemanden solange als unschuldig zu behandeln, bis dessen Schuld erwiesen ist. Jene, die nur sich selber sehen, marktwirtschaftlich gesteuert, denen ist der Mensch gleichgültig. Für solche zählt nur, dass Gefahren für die Kuh, die der Maßregelvollzug noch fleißig melkt, sofort beseitigt werden müssen. Dafür schrecken diese sogar vor Bossing und Verleumdungen nicht zurück. Erbärmlich. Und die Justiz schützt die Bosser und Mobber. Mobbing und Bossing seien nur Erfindungen der Gebossten und Gemobbten. Aktendeckel zu. Arbeitsverhältnis auflösen und der Arbeitgeber hat schnell und mit der Aufschrift "Im Namen des Volkes" das bekommen, was er wollte. Das ist auch eine Form der Selektion und Einäscherung von Gewissen, Menschen mit hohen Gehältern zum Schweigen zu bringen: Wes Brot ich ess des Lied ich sing.... So ist das- und Judas knüpft sich selber vom Baumwieder los. Es wird Zeit aufzustehen und sich nicht mehr gefallen zu lassen, dass vor vielen Gerichten viel gesprochen wird - nur kein Recht.Es wird Zeit, dass Bossing und Mobbing wirklich scharf geahndet werden - mit Schadensersatz- und Schmerzensgeldzahlungen, die den Eignern wirklich wehtun.Es wird Zeit, die Rechtsbrecher und - beuger beim Namen zu nennen, wenn die Gerichte untätig bleiben.Mobbing und Bossing müssten gesellschaftlich geächtet werden-nicht nur an Schulen. Überall.