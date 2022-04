Eine Landrätin "besonderer Art"

... ist jene mit Doppelnamen, die nicht vor Denunziationen von Flüchtlingsberatern bei deren Arbeitgeber, einer sog. "diakonischen" Einrichtung mit einschlägiger geschichtlicher Vergangenheit zurückschreckt, um ehrenamtlich engagierten BürgerInnen zu schaden und ihre diskriminierende Flüchtlingspolitik auf Kosten der Gesundheit von Migranten durchzusetzen. Skrupellos und weit entfernt von "christlich-sozial". "Diakonie" heißt, sich für Menschen nur einzusetzen, wenn dabei der "Taler in den Kasten fällt"... auch das scheint sich im geschichtlichen Verlauf nicht verändert zu haben. Manche "Evangelische" haben sich das von "den Katholischen" scheinbar abgeguckt.

Meine Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit in Weilheim:

- Das Landratsamt ruft Ärzte von Flüchtlingen an, um notwendige Augeninjektionen "zu verschieben", weil "die so teuer sind".

- Das Landratsamt verweigert einer psychisch kranken Mutter die antidepressiven Medikamente und Therapie, weil sie nicht genug mithülfe, ihre Identität zu klären. Erst eine Sozialgerichtsklage bringt die Klärung zugunsten der Mutter und ihrer Familie. Die politisch motivierte Unterdrucksetzung zu Lasten des engagierten Flüchtlingsberaters beginnt, die "Diakonie" lässt sich instrumentalisieren.

- Ich werde beim Besuch des Landratsamtes von deren Mitarbeitenden nachweislich bespitzelt, um später darlegen zu können, ich hätte dies oder jenes getan oder auch nicht.

- Unter Missachtung des Infektionsschutzes und der gesundheitlichen Situation oben angegebener Mutter von Kleinkindern verweigert diese die monatliche Demütigung vor Landratsamtsmitarbeitenden, um Leistungen, die ihr vom Gesetz her zustehen, in bar ausgezahlt zu bekommen. Eine Kontoüberweisung lehnt die Jochner-Weiß-Administration ab. Stattdessen: Anstehen in Reih' und Glied, fachärztliche Atteste betreffs der Belastung durch die LRA-Schikane lehnt das LRA ab.

- Der "diakonische" Träger lässt mich als einzigen Mitarbeiter im ersten Lockdown physisch mit Klienten arbeiten. Ich gefährde damit Menschen, die nicht mehr face-to-face arbeiten dürfen. Der "Diakonie" ist das egal.

- Die angebliche "Mitarbeitervertretung" der "Diakonie" steckt den Vorgesetzten (!) meine Beschwerde über unzureichenden Infektionsschutz. Konsequenz: Der Mitarbeiter, also ich, werde bemaßregelt, nicht die Schweigepflichtbrüchigen.

- Nach über einem Jahr Bossing durch die "Diakonie" liegt noch immer kein qualifiziertes Arbeitszeugnis vor. Die Pflicht des Arbeitgebers, ein adäquates Zeugnis zeitnah auszustellen, wird durch das Arbeitsgericht Weilheim nach Kräften verzögert.

- Der "diakonische Arbeitgeber" gibt Arbeitnehmer-Kontodaten an unbefugte Dritte weiter und verwendet die Beschäftigungsdaten, um (ehemalige) Mitarbeiter mit Bettelbriefen zuzuspamen.

- Ich helfe in einer Pflegeeinrichtung des "diakonischen" Arbeitgebers aus. Was ich in einzelnen Zimmern von Patienten sehe, ist an Pflegemängeln kaum zu ertragen: Schimmel und Kot.

...

Politische und pseudochristliche Unkultur in Weilheim. Beschämend.

Gefällt mir