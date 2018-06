Werder Bremen zu Gast beim JFV Hannover United

Norddeutsche C-Juniorinnen Vereinsmeisterschaft am 16.06. um 16 Uhr auf Sportanlage des SC Wedemark



Nach dem sensationellen Gewinn der Niedersachsenmeisterschaft wartet am 16.6. mit dem Halbfinalspiel um die Norddeutsche C-Juniorinnen Vereinsmeisterschaft gegen den Bundesliganachwuchs von Werder Bremen das nächste Highlight auf die spielstarken C-Juniorinnen vom JFV Hannover United.Die Mannschaft von Trainer Carsten Höpping freut sich auf die Fortführung der außerordentlichen Erfolgsgeschichte in dieser Saison (Niedersachsenmeister und Norddeutscher Vizemeister in der Halle, Bezirksmeister, Niedersachsenmeister und Bezirkspokalsieger auf dem Feld) und hofft auf die Unterstützung zahlreicher Fans.Termin vormerken:auf der Sportanlage des SC Wedemark, Am Mühlenberg 20 in Bissendorf (Wedemark).