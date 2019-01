We will rock the game !!!

Wedemark : MTV Sportpark |

Die weibliche Handball-B-Jugend des Mellendorfer TVs setzt sich in der Spitzengruppe der Landesliga Süd fest. Mit dem 26:16 gegen den Northeimer HC feierten die Mellendorfer Mädchen ihren fünften Sieg in Folge und festigten ihren dritten Tabellenplatz.

Nach zwei Auswärtserfolgen stand dieses Mal wieder ein Heimspiel für den MTV an. Viele Fans waren gekommen, um zu sehen, ob die Mädchen ihre Erfolgsserie weiter ausbauen können und der Mellendorfer TV legte gleich los. Schon nach einer Minute waren die Mädchen mit 2:0 in Führung gegangen. Aber Northeim lies sich dadurch nicht beeindrucken und leichte technische Fehler beim MTV führten nach zwei Minuten zum Ausgleich.Nach und nach wurden die Mellendorferinnen besser und besannen sich auf ihre Stärke, die kaum zu durchdringende Abwehr, die auch dieses Mal wieder sicher stand. Die Mädchen schafften es, ihren Vorsprung auszubauen und nach 15 Minuten war dieser auf vier Tore angewachsen. Der MTV legte nach und so gingen die Mädchen mit einem komfortablem 13:7 in die Pause.Einige Fans dachten an das letzte Spiel, in dem die Mellendorferinnen nach der Pause kaum etwas zustande brachten, doch die Sorge war dieses Mal unbegründet. Die Abwehr stand weiterhin sicher, Würfe aus der zweiten Reihe waren eine leichte Beute für die Mellendorfer Torhüterin und starke Kombinationen im Angriff ließ den MTV nach 35 Minuten auf 18:9 erhöhen.Auch eine Zeitstrafe für die Mellendorfer Mädchen konnten die Northeimerinnen nicht nutzen. Im Gegenteil, der MTV baute seinen Vorsprung sogar weiter aus. Nach 45 Minuten war man beim 24:13 zum ersten Mal mit elf Toren vorne und diesen Vorsprung hielten die Mellendorferinnen. So kam am Ende ein ungefährdeter 26:16-Sieg heraus.Eine gute Leistung führte zu einem nie gefährdeten und einfachen Sieg gegen den Northeimer HC und lässt den MTV mit fünf Siegen in die Zeugnisferien gehen.Linda (6/3), Greta (4/1), Gretha (4), Viktoria (4), Lara (3), Jenna (2), Hannah (1), Marie (1) und Rike (1)Am 09.02.2019 um 13:30 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum Süd, Bunsenstraße 6, 31535 Neustadt, gegen den TSV Neustadt.