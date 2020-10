Anzeige

Punkt liegengelassen – JSG Wedemark schenkt SV 06 Lehrte ein Tor

Die JSG Wedemark trat bedingt durch Quarantäne-Abwesenheit von Stammspielern mit Unterstützung von B-Spielern zum Spiel gegen SV 06 Lehrte auf heimischen Rasen an. In der 24. Spielminute trifft Nikolas-Elias Mohr zum Führungstreffer. Der Defensivverbund von der JSG Wedemark steht nahezu felsenfest. Die Lehrter glichen in der 50. Spielminute aus. Das letzte Tor der turbulenten Nachspielzeit schoss die JSG Wedemark, allerdings in das eigene Tor mittels zielgenauen Kopfball und somit gewannen die Gäste des SV 06 Lehrte mit 1:2 und reisten mit 3 Punkte im Gepäck ab.

Gefällt mir