O-CTF durch die Wedemark am 10.02.2019

Mellendorf, Es ist bald so weit, Equipe Wedemark lädt alle Radsportler, die sich mit Crosser oder MTB gerne links und rechts asphaltierter Wege tummeln, zur O-CTF durch die Wedemark ein. Zwei neue, abwechslungsreiche Strecken von 38 km und 56 km warten darauf am 10.02.2019 erkundet zu werden. Start ist um 10:00 Uhr am Sportpark des Mellendorfer TV in Mellendorf. Anmeldung vor Ort, ist ab 9:00 Uhr möglich. Für ausreichend Verpflegung, sowie Parkplätze und Dusch- und Waschmöglichkeiten vor Ort, sind vorhanden. Die Equipe Wedemark freut sich über jeden Teilnehmer. Weiter Informationen unter Equipe Wedemark - Homepage