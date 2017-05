Noch mehr Tanzen beim MTV - Jetzt auch Discofox

Der neue Montag hat von 19 bis 22 Uhr für jeden Geschmack etwas dabei.Die Gruppe Thementänze bereitet die perfekte Grundlage für jede Party. Los geht es mit Discofox. Bis zu den Sommerferien wird der Liebling unter den Partytänzen unterrichtet. Danach wechselt in Absprache mit der Gruppe aller zwei Monate das Motto. So könnten z.B. Lindy Hop, Tango Argentino oder Salsa als nächstes im Monatsplan stehen.Ab 20 Uhr startet für die Allrounder- und Intensiv-Tänzer die Lateinstunde (Cha Cha, Rumba, Samba, Jive) bevor ab 21 Uhr die Standardtänze (Walzer, Tango, Quick Step, Slow Fox) folgen. In beiden Gruppen sind entsprechende Vorkenntnisse erforderlich, um die schönen, aber teils anspruchsvolleren Schrittfolgen auch meistern zu können.Am Donnerstag 20 Uhr werden die Basics unterrichtet. Es stehen alle Grundkenntnisse für Standard und Latein auf dem Programm und dank der vielen Tipps und Tricks der ambitionierten Trainer fühlt man sich schnell wie ein richtiger Tänzer.Ab 21 Uhr schweben die Intensiv-Tänzer über das Parkett. Die meist komplexeren Schrittfolgen sorgen regelmäßig für Bewunderung bei Zuschauern, erfordern aber in der Regel mindestens zwei Tanzeinheiten in der Woche.In allen Gruppen steht der Spaß am Tanzen im Vordergrund. Der Mix zwischen jungen und junggebliebenen Semestern harmonisiert hervorragend und sorgt für eine angenehme lockere Atmosphäre. Für die Spartenmitglieder besteht die Möglichkeit an verschiedenen Gruppen teilzunehmen, so dass vom Tanzfieber gepackte Paare bei ausreichend Kondition auch den gesamten Montagabend das Tanzbein schwingen können.Wer jetzt Lust auf Tanzen bekommen hat, ist jederzeit herzlich zum Schnuppern und Kennenlernen eingeladen. Weitere Infos, einen Überblick der Trainingszeiten sowie die Kontaktdaten der Spartenleitung finden sich auf der Homepage www.tanzsport-mellendorf.de.