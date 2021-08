Jahreshauptversammlung 2021 Schützenverein Negenborn von 1918 e.V.

Wedemark : Schützenverein Negenborn |

Am Samstag, dem 11.09.2021 findet um 15.00 Uhr im Schützenhaus Brelingen die

Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Negenborn statt.



Tagesordnung



1. Eröffnung der Jahreshauptversammlung und Begrüßung der Mitglieder durch den 1. Vorsitzenden

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Ehrung der verstorbenen Mitglieder

4. Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 07.02.2020 (Tischvorlage)

5. Jahresbericht des Vorsitzenden und der Abteilungen

6. Beitragsanpassung 2022/2023

7. Grußworte der Gäste

8. Ehrungen

9. Anträge

10. Kassenbericht des Jahres 2020 und Bericht der Kassenprüfer

11. Entlastung des Schatzmeisters und des Gesamtvorstandes

12. Wahl der 2. Amtsträger im Vorstand

Wahlen:

12.1 Wahl eines Wahlleiters und Beisitzer

12.2 2.Vorsitzende(r)

12.3 2.Schriftführer(in)

12.4 2.Schatzmeister(in)

12.5 1.Schießsportleiter(in)

12.6 1.stellv. Schießsportleiter(in)

12.7 2.stellv. Schießsportleiter(in)

12.8 3.stellv. Schießsportleiter(in)

12.9 4.stellv. Schießsportleiter(in)

12.10 2.Jugendleiter(in)

12.11 Haus.-Gerätewart

12.12 Wahl der Delegierten für die Delegiertenversammlung KSV WL 29.10.2021

13. Belehrung

14. Verschiedenes

15. Schlusswort des Vorsitzenden



Anträge an die Versammlung können laut Satzung bis zum 01.09.2021 schriftlich beim Vorstand auf dem Post-weg (s.u.) oder per Email an vorstand@sv-negenborn.de eingereicht werden.



Um zahlreiches Erscheinen mit Schützentracht wird gebeten (soweit vorhanden).



Da die Durchführung unserer Versammlung eine Hygienekonzept des Schützenvereines Negenborn unterliegt, möchte ich Euch auf folgende Details hinweisen und um Beachtung bitten.



• Beim Betreten des Gebäudes bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist das Tragen eine Mund/Nasenschutzes vor-geschrieben.



• Sollte im Zeitraum von 14 Tagen vor der Versammlung eine Reise in ein behördlich definierten Corona-Risikogebiet erfolgt sein, ist eine Teilnahme vorsorglich nicht möglich.



• Bei grippeähnlichen, Fieber und/oder Erkältungen-Symptomen ist eine Teilnahme nicht möglich.



• Zusätzlich zur obligatorischen Teilnehmerliste wird eine Gästeliste geführt, in der die Anwesenden ihre Kon-taktdaten, mindestens aber ihren Namen und eine Telefonnummer angeben müssen. Diese wird dem Schützenverein Negenborn für einen Zeitraum von 4 Wochen zur Aufbewahrung zur Verfügung gestellt.



• Etwaige Maßnahmen, die zwischen Einladung und dem Versammlungstermin behördlich eintreten könnten, sind vorbehalten.





Mit Schützengruß

Der Vorstand

-gez.-

Gabriele Stieber

1.Schriftführerin