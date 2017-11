ESC Wedemark-Eiskunstlauf räumt ab beim Christmas Cup 2017-Bremerhaven

Von 19 Teilnehmern/innen landeten 14 auf dem Treppchen und 5 sehr gute Platzierungen.6 x der 1. Platz, 4 x 2.Platz und 4 x 3. Platz ist die tolle Bilanz unserer Kinder und Jugendlichen.Am Freitagabend legten Juliane und Charlotte vor und am Samstagmorgen ging es auch gleich mit unseren Jüngsten weiter. Über den ganzen Tag verteilt gingen alle an den Start und holten in allen Kategorien, in denen sie gemeldet waren, Podestplätze. Unsere Jüngsten nahmen die Herausforderung mit neuen, langen Kürprogrammen an, alle unsere Mädels mit vielen neuen, schweren Sprüngen und setzten sich in großen Starterfeldern (Berlin, Sachsen und ganz Nord-Deutschland) durch. Unserer „Großen“ präsentierten sich mit tollen Programmen, also rund rum eine gelungene Wettkampfprämiere aller Starter/innen aus unseren Verein, bis auf Philine Heinze, Fabienne Meve und Sofia Krug, die ja schon in Essen und Berlin mit tollen Leistungen aufgewartet haben. Unser Trainergespann Katja und Jule sind sehr stolz auf ihre Mädels und Noah!!!Ergebnisse :Mini-B : 2. Platz Andrea Albrecht, 3. Platz Lina Sohst und 4. Platz Carina BrodaMini-C: 1. Platz Marika DöringMini- Jungen: 1. Platz Noah GapinAK 2008- 2010 : 3. Platz Alena JorgusAK 2007 : 1. Platz Randi Schelm, 6. Platz Jasmin Jazmati, 10. Platz Masa Bozickovic,13. Platz Madeleine Schenker, 14. Platz Sofia LoosAK 2006 : 1. Platz Stella Castineira- MaestuAK 2005 : 1. Platz Juliane Haselbacher, 2. Platz Charlotte DannemannU – 13 : 2. Platz Lia OstendorpNeulinge-1 : 2. Platz Sofia KrugNeulinge -2 : 3. Platz Katarina ZirzowJugendklasse: 1. Platz Philine Heinze, 3. Platz Fabienne MeveLeider konnten unsere Miriam und Vanessa nicht an den Start gehen, beim nächsten Wettkampf seid ihr dabei!Ab Montag geht das fleißige Training weiter, denn am 25.11.2017 könnt ihr uns mit einer kleinen Eisshow im Winterzoo Hannover bewundern und am 02.12.2017 findet in Mellendorf der ,, Offene Norddeutsche Kürwettbewerb“ statt, an dem wieder all unsere Mädels und Noah an den Start gehen.