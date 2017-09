Eiskunstlaufsaison 2017/18 beim ESC Wedemark Scorpions eröffnet!

Auch für den zukünftigen Vereinsnachwuchs ist der Startschuss schon gefallen. Vergangenen Sonnabend durften unsere Jüngsten wieder auf das Eis. Geleitet wird diese Eiskunstlaufschule von der sportlichen Leitung Katja Bögelsack. Weitere Infos und Kontaktaufnahme gern direkt per Telefon unter der Rufnummer 01573/8499892.Die nächsten Wettbewerbe finden schon Anfang November statt. Bis dahin müssen jetzt alle ganz fleißig trainieren. Unter der Leitung unserer Trainerin Katja Bögelsack wird es sicher wieder eine erfolgreiche Saison werden, vor allem, da es der Abteilung gelungen ist, ein besonderes Traininsgerät für den Eiskunstlauf anzuschaffen: Eine Trainingslonge zur Unterstützung beim Erlernen von Sprüngen. Für die Anschaffung dieses Gerätes haben die Sportlerinnen und Sportler und die Eltern fleißig Tombolalose und Kuchen verkauft.Der Eiskunstlauf- und Eishockeynachwuchs werden übrigens auch am 17.09.2017 am Bissendorfer Sonntag vor Ort sein. Es wird Vorführungen geben und auch wieder eine große Tombola. Unser Nachwuchs sucht noch dringend Sponsoren. Natürlich freuen wir uns auch über Spenden. Unsere Dagmar Bornemann steht für die Kontaktaufnahme gern per Email zur Verfügung: dagmarbormann@yahoo.de.