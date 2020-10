Duell auf Augenhöhe - JSG Wedemark trifft auf JSG Garbsen

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Leon Wontorra markierte in der 2. Minute die Führung. Das zweite Tor der turbulenten Startphase netzte ebenfalls Leon Wontorra in der 11. Minute ein.Der heute im Sturm agierende Leon beförderte das Leder zum 0:2 über die Linie.Die defensive Reihe von der JSG Wedemark stand nahezu felsenfest. Erst gab es kein Durchkommen für den Gegner und nach einem Eigentor durch den Garbsener Torspieler konnte mit einem Treffer in der 87. Minute nur noch 1 Treffer klargemacht werden.Die Wedemärker Elf, begleitet von Vertretungs-Coach Tim Bleikamp, erfreute seine Fans mit einem 3:1.