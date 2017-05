Discofox ist der Renner

Darin werden Tänze unterrichtet, die bisher nur sehr selten oder noch gar nicht Bestandteil des wöchentlichen Trainings waren. Ziel ist es, sich jeweils 2 Monate lang einem Tanz ganz intensiv zu widmen.Gestartet wurde jetzt mit dem wohl beliebtesten aller Partytänze – dem Discofox.Wie zu erwarten, war das Interesse sehr groß und es trafen sich bereits beim ersten Training mehr als 10 Paare auf der Tanzfläche. Mit viel Spaß wurde eifrig gedreht und geknotet und die Trainerin Anne Roland entwirrte in ihrer lockeren und herzlichen Art so manchen Kuddelmuddel.Discofox gibt es noch bis zu den Sommerferien. Im August geht es mit Salsa weiter, denn es soll schon bald die „Karibische Nacht“ im Herzblut wiederholt werden.Neue Tänzer finden immer ein Plätzchen auf dem Parkett und sind herzlich zum Schnuppern - auch in den anderen Gruppen der TSA - eingeladen.Die Trainingszeiten und viele weitere Informationen sind auf der Homepage der Tanzsparte www.tanzsport-mellendorf.de zu finden.