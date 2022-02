CTF der Equipe Wedemark

Die Radsportsparte des Mellendorfer TV veranstaltet am 13. Februar eine Country-Tourenfahrt durch die Wedemark, an der jeder Interessierte teilnehmen kann. Es handelt sich dabei nicht um ein Rennen. Gefahren wird in unterschiedlich schnellen Gruppen, die durch streckenkundige Guides der Equipe begleitet werden. Wer mag kann seinen Weg aber auch selbständig per GPS finden und sein individuelles Tempo wählen.Die 56 bzw. 38 Kilometer langen Strecken führen dabei mit Mountain-, Gravel- und Crossbikes größtenteils fernab des Straßenverkehrs über öffentliche Feld- und Waldwege. Nach der ersten Hälfte der Strecke wartet eine Verpflegungsstation, an der man sich wieder stärken und bei einem warmen Getränk mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch kommen kann. Danach geht es dann weiter in die Brelinger Berge, wo einige Steigungen und Abfahrten die Fahrerinnen und Fahrer aller Altersklassen herausfordern werden.Im Ziel angekommen, steht neben einem Kuchenbuffet auch das Angebot der Vereinsgaststätte Herzblut zur Verfügung, um sich wieder zu stärken. Hier wird man auch die Möglichkeit haben, das Fahrrad zu reinigen.Ab 9:00 Uhr ist die Anmeldung am Silke Hanebuth Immobilien Sportpark des MTV in der Industriestraße 37 in Mellendorf geöffnet. Gestartet wird ab 10:00 Uhr mit einem kleinen Abstand zwischen den einzelnen Gruppen. Es wird eine Startgebühr von 8 € (mit BDR-Wertungskarte) bzw. 12 € (ohne Wertungskarte) erhoben. Die Veranstaltung ist eine 2G-Veranstaltung. Gültige Impf- bzw. Genesungsnachweise werden kontrolliert. Es besteht grundsätzlich Helmpflicht. Die Equipe Wedemark freut sich auf möglichst viele Teilnehmer.Weitere Informationen gibt es unter http://equipe-wedemark.de/ctf