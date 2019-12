B-Junioren der JSG Wedemark gewinnen das große Los – einen Trikotsatz mit VW-Logo in den Vereinsfarben

Das Volkswagen Autohaus Kahle spendiert für 30 Jugend- und Erwachsenenmannschaften Trikotsätze. Die Übergabe am 06.12.2019 wurde weltmeisterlich gefeiert. Eine vergleichbare Aktion gab es noch nie.

Die tolle Nikolausüberraschung ist für die B-Junioren aus der Wedemark voll gelungen. Rund 400 Fußballer aller Altersklassen feierten zusammen mit Trainern, Verwandten und Freunden ihre neuen Trikots. Der Ort war dem Anlass entsprechend. Denn die Ausstellungshalle der Autohaus Kahle Gruppe in Hannover-Stöcken glich in puncto Flair der HDI Arena – zumindest hinsichtlich der Lautstärke, denn der Jubel über die Spende war riesig. Für den Hunger und Durst gab es neben Hotdogs gekühlte Getränke.Die Trikot-Übergabe an die Mannschaft erlebte Kapitän Leon gespannt, wie das Foto nur andeutungsweise vermitteln kann. Die U17-Spieler der JSG Wedemark freuen sich im neuen Trikot ab März 2020 die 14 Spiele in der Staffel HR 01 der Kreisliga in Kreis Region Hannover zu spielen.