INFO ZUR IMPFUNG

Noch ein Hinweis:

Liebe Mitbürger,Sie werden heute, morgen oder an einem anderen Tag möglicherweise ein Medikament gespritzt bekommen. Bitte beachten Sie:Der Arzt, der Sie impft, kennt Sie wahrscheinlich nicht. Es sollte deshalb unbedingt eine körperliche Untersuchung stattfinden.Es sind schon einige Geimpfte an einer Herzmuskelentzündung erkrankt und einige gestorben, auch Jugendliche. Man weiß nicht, ob diese Krankheit bei den Menschen schon vorher bestand. Wenn ja, haben sie es wahrscheinlich nicht bemerkt.Das Risiko, dass Sie Schaden davon tragen, kann vermindert werden, indem der Arzt z.B. Ihr Blut untersucht und ein EKG macht.Es reicht nicht, einen Bogen selbst auszufüllen, denn vielleicht wissen Sie gar nicht, dass Sie krank sind.Zögern Sie bitte auch nicht, Fragen zu stellen, wenn Sie unsicher sind, was die Impfung bewirkt. Es geht hier um Ihre Gesundheit und Sie müssen damit leben, wenn es Ihnen schlecht geht.Außerdem wird der Arzt mit über 100,00 € pro Stunde gut für seinen Einsatz bezahlt.Vom Geld aller Bürger, also auch Ihrem. Dafür sollte er sorgfältig arbeiten.Bitte notieren Sie sich den Namen und eine Kontaktmöglichkeit für spätere Fragen.Sollten Sie Nebenwirkungen der Impfung haben, müssen diese dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet werden. Die Impfung ist in Deutschland noch nicht endgültig zugelassen und deshalb ist es besonders wichtig, dass alle Symptome gesammelt werden, die danach auftreten.Sollte ihr Arzt diese Meldung nicht machen wollen, wenden Sie sich gern an uns. Wir helfen Ihnen dabei, sie selbst zu machen.Das kostet natürlich nichts.Wenn Sie mögen, melden Sie sich auch einfach mal so bei uns. Wir sind eine noch neue und junge Partei mit einem Sitz u.a. im Stadtrat Neustadt a. Rbge. sowie der Regionsversammlung Hannover und wir möchten wissen, was unsere Mitbürger beschäftigt.Kontakt: 0176 - 47096531 oder joerg.meier@diebasis-ni.de