„dieBasis“ jetzt auch in der Wedemark

Wedemark : Gemeinderat |

Vertreter der neuen Partei kandidiert bei Kommunalwahl zum Gemeinderat

Mitglieder der Partei Basisdemokratische Partei Deutschland, kurz "dieBasis" - aus dem Kreisverband Region Hannover kandidieren auch in Hannover und der Region.dieBasis ist im Juli 2020 als eine Folge der Proteste gegen die staatliche Corona-Politik entstanden. Die sofortige Aufhebung aller Grundrechtseinschränkungen, deren Wirksamkeit gegen Infektionen nicht durch bestätigte wissenschaftliche Studien belegt werden kann, ist eine wichtige Forderung.Ihr Ziel für die Zukunft ist echte Basisdemokratie. Helfen sollen dabei die vier Säulen „Freiheit“, „Machtbegrenzung“, „Achtsamkeit“ und „Schwarmintelligenz“.Die Säule der “Freiheit“ stehe für konsequente Wahrung der Grundrechte aller Bürger bei gleichzeitig maximalen Handlungsspielräumen.Die Säule „Machtbegrenzung“ soll dazu beitragen, die Macht der vom Volke gewählten Politiker zu begrenzen und sie da zu belassen, wo sie hingehört: bei den Bürgern „Achtsamkeit“ ist die Säule, welche vor allem auch die Schwachen im Blick behält und ein respektvolles Miteinander einfordert.Die vierte Säule, die „Schwarmintelligenz“, möchte das Potential und die Fähigkeiten möglichst vieler Menschen nutzen, um eine menschliche Politik zu realisieren.Im Rahmen der Aufstellungsversammlung des Kreisverbandes Region Hannover wählten die Mitglieder Jörg Meier als ihren Kandidaten für den Gemeinderat der Wedemark.Jörg Meier versteht sich als Vertreter all derer Menschen in der Wedemark, welche den etablierten Parteien kein Vertrauen mehr schenken und welche auch und gerade mit den Folgen der Corona-Politik und deren Auswirkungen und Beschränkungen nicht einverstanden sind. Zitat von Jörg Meier: „Wir müssen unsere Freiheiten, welche unser Grundgesetz sicherstellen soll, umgehend wieder zurück erhalten. Auch darf eine Politik nicht auf Kosten der Kinder und deren Angst stattfinden, denn Angst blockiert und macht krank. Und eine Impfpflicht wird es mit der Partei dieBasis nicht geben! Wir treten für eine Mitbestimmung aller Bürger ein“.In Resse gibt es bei Interesse Treffen für Alle, die eine basisdemokratische Neuausrichtung der Politik für unerlässlich halten und sich an deren Umsetzung beteiligen möchten. Informationen dazu unter joerg.meier@diebasis-ni.de.