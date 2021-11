Aktuelle RKI-Daten stellen bisherige Pandemie-Narrative in Frage

Nach der aktuell stark zunehmenden Steigerung der Positiv-Getesteten und den zunehmend verschärften 2G-Regelungen – wie kürzlich in Sachsen und Österreich – stellt sich wieder einmal für die deutsche Regierung und unser Land die Frage nach einem adäquaten Vorgehen gegen das Corona-Virus. Der vom RKI am 3. November 2021 veröffentlichte Notaufnahme-Situationsreport vom 03.11.2021 zeigt einige hochinteressante Charts, die das bisherige Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“ in Frage stellen.Aus den dargestellten Sachverhalten fordert der Kreisverband Frankfurt am Main der Basisdemokratischen Partei Deutschland (dieBasis) die Bundesregierung und alle beteiligten Behörden (RKI, Paul-Ehrlich-Institut, STIKO, alle Gesundheitsämter und Ärzteverbände) nachdrücklich dazu auf, die Impfungen, 2G-Regelungen und Überlegungen zu neuen Lockdowns auf ihre tatsächliche Wirkung zu überprüfen und den neuen Erkenntnissen anzupassen!Mehr Informationen unter: https://diebasis-frankfurt.de/2021/11/aktuelle-rki... 🟩🟩🟦🟦🟥🟥🟧🟧#rki #gesundheit #2G #spaltung #diebasispartei #diebasis #freiheit #machtbegrenzung #achtsamkeit #schwarmintelligenz #dubistdiebasis