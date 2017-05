NABU Vogelexkursion

Die Wanderung ist kostenlos und startet um 10 Uhr am Neuen Friedhof in Brelingen. Der Dipl.-Biologe, Wilfried Schulz, Vogelexperte des NABU-Wedemark,übernimmt die Führung und beantwortet gerne Fragen zur Biologie und Ökologie der einzelnen Vogelarten.Auf der ca. 3-stündigen Wanderung werden mehrere unterschiedliche Brutvogelbiotope begangen und vorgestellt:Dorf, Hecke, Krautsaum, Wald, Acker, Gewässer. Auf einer der letzten Exkursionen in diesem Gebiet konnten 51 Arten beobachtet werden.Der NABU freut sich auf recht viele Teilnehmer.