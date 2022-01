Mühlenmontag - Erdholländer in Mellendorf

Wedemark : Mellendorfer Mühle |

Etwas versteckt hinter Büschen und Bäumen steht auf dem Wohlenberg an der Stargarder Straße in Mellendorf eine alte Windmühle. Schon 1650 wurde hier, nur ein paar Meter vom heutigen Standpunkt entfernt, eine Bockwindmühle errichtet. Nach 200 Jahren wurde der Betrieb dieser Mühle eingestellt und 1853/54 der heutige Erdholländer gebaut. Dabei konnte die Flügelwelle der alten Mühle übernommen werden.

Die achteckigen Außenmauern des Erdholländers bestehen aus Sandsteinquadern und waren weiß getüncht. Schon von Weitem war das markante Bauwerk auf der ansonsten kahlen Anhöhe sichtbar. Müllermeister war damals Johann Heinrich Pries. Bereits seit 1745 wurde der Vorgängerbau von der Familie Pries betrieben.Vier Mahlgänge gab es einmal in der Mellendorfer Mühle. In den 1920er Jahren wurde die Herstellung von Mehl wegen des Konkurrenzdrucks zu anderen Mühlen allmählich eingestellt. Die Mühle selbst blieb aber betriebsbereit. In den 1950er Jahren wurden rund um die Mühle immer mehr Häuser gebaut und ein Sandabbaugebiet kam ihr immer näher. Mühlenbesitzer Heinrich Pries ist es zu verdanken, dass die Mühle nicht dem Sandabbau zum Opfer fiel und heute noch in Mellendorf steht - wenn auch ohne Flügel.Ende der 1960er Jahre wurde die Mühle im Inneren umgebaut und als Wohnraum genutzt. Anschließend wurde eine Begegnungsstätte für Jugendliche in der Mühle eingerichtet. Inzwischen wird die Mühle von der Familie Pries als Wochenendhaus vermietet. Ende der 1990er Jahre wurden auf dem Torso zum Schutz des Gemäuers rote Dachziegel angebracht. 2011 wurde das verwitterte Flügelkreuz entfernt.Wollt ihr mehr über die spannende Geschichte der Mellendorfer Mühle und der anderen Mühlen aus der Wedemark erfahren? Dann besorgt euch das tolle Buch, aus dem u.a. die Informationen für diesen Beitrag stammen. (Ungefragte Werbung wegen Namensnennung)"Die Mühlen der Wedemark - Kultur- und Technikgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart" von Eckhard MartensHomepage "Mühlendatenbank""Mühlen rund um Hannover" von Heinz Koberg